ДТП произошло в Черниговской области в районе села Шестовица Источник: Национальная полиция Украины

В Черниговской области в районе села Шестовица грузовой автомобиль пробил ограждение моста и упал в реку Десна. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

О происшествии на "102" сообщил свидетель, по его словам, из кабины грузовика никто не выбрался. ДТП произошло на 137-м километре дороги М-01 "Киев-Чернигов-Новые Ярыловичи".

На место аварии прибыли полицейские, спасатели и водолазы. Поскольку вода в реке замерзла, процесс вытягивания многотонного грузовика на берег существенно усложняется.

Следователи открыли уголовное производство по статье "нарушение правил дорожного движения" (ст. 286 УКУ). Сейчас выясняется, почему произошла авария, и кто находился в автомобиле во время аварии.

Ранее сообщалось, что под Мариуполем фура слетела с моста и зависла на путепроводе.