Под Черниговом фура упала с моста в Десну (фото, видео) [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
В Черниговской области в районе села Шестовица грузовой автомобиль пробил ограждение моста и упал в реку Десна. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.
О происшествии на "102" сообщил свидетель, по его словам, из кабины грузовика никто не выбрался. ДТП произошло на 137-м километре дороги М-01 "Киев-Чернигов-Новые Ярыловичи".
На место аварии прибыли полицейские, спасатели и водолазы. Поскольку вода в реке замерзла, процесс вытягивания многотонного грузовика на берег существенно усложняется.
Следователи открыли уголовное производство по статье "нарушение правил дорожного движения" (ст. 286 УКУ). Сейчас выясняется, почему произошла авария, и кто находился в автомобиле во время аварии.
Ранее сообщалось, что под Мариуполем фура слетела с моста и зависла на путепроводе.
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