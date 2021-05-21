Двоє людей загинули, і один чоловік травмований у ДТП із лісовозом на Прикарпатті. Аварія сталася пізно увечері в Калуському районі. Завантажений деревиною КАМАЗ, перекинувся з мосту в річку Свіча з висоти 6 метрів.

У рятувальній операції взяли участь 10 працівників ДСНС і дві одиниці спецтехніки. Постраждалого вирізали з кабіни авто і передали лікарям. Що спричинило ДТП - наразі з'ясовують.