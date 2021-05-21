На Прикарпатті лісовоз перекинувся з мосту [ Редактировать ]
Двоє людей загинули, і один чоловік травмований у ДТП із лісовозом на Прикарпатті. Аварія сталася пізно увечері в Калуському районі. Завантажений деревиною КАМАЗ, перекинувся з мосту в річку Свіча з висоти 6 метрів.
У рятувальній операції взяли участь 10 працівників ДСНС і дві одиниці спецтехніки. Постраждалого вирізали з кабіни авто і передали лікарям. Що спричинило ДТП - наразі з'ясовують.
по теме
Автомобіль, у якому їхали українці, злетів із траси й перекинувся. Імовірно, водій втратив керування, проте хто саме був за кермом - не повідомляють
Водій вантажівки з причепом вилетів на зустрічну смугу і протаранив мікроавтобус з легковиком
В среду, 12 мая, в Киеве, на проспекте Леся Курбаса перевернулся бетоновоз
В Киеве на Брест-Литовском шоссе произошло ДТП с участием трех автомобилей
Удар виявився фатальним для пасажирів легковика - водій та його пасажирка загинули на місці, травмувалися й пасажири автобуса