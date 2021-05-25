Мужчину, который совершал сексуальное насилие над женщинами в туалетах торгового центра Киева, приговорили к трем годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Преступника наказали за два инцидента, произошедшие 3 и 31 марта 2019 года в женских уборных торгового супермаркета на Оболони.

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"Мужчина в медицинской маске врывался в кабинку к женщинам, заранее открыв ее извне, и совершал насильственные действия сексуального характера", - говорится в сообщении.

Обвиняемый свою вину не признал и несколько раз менял тактику защиты. После исследования доказательств мужчина уже не оспаривал своего присутствия в местах событий, однако сообщил суду, что делал все в шутку.

Также суд удовлетворил гражданские иски потерпевших выплатить моральный ущерб на сумму 30 тыс. грн каждой.

Ранее сообщалось, что под Николаевом 12-летнюю девочку напоил и изнасиловал отец ее подружки. Чтобы скрыть преступление, мужчина привез девочку домой, куда вызвал полицейских и сообщил, что увидел ее на улице в состоянии опьянения и привез домой.

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