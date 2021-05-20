Под Николаевом 12-летнюю девочку напоил и изнасиловал отец ее подружки [ Редактировать ]
В Николаевской области 12-летнюю девочку напоил и изнасиловал отец ее подружки. Об инциденте в полицию заявила мама девочки - жительница одного из сел Баштанского района.
"Девочка рассказала матери, что 13 мая, когда она играла на улице, отец ее подружки пригласил поговорить в автомобиль, вывез за село, где угостил мороженым и заставил выпить алкоголь, после чего совершил противоправные действия сексуального характера", - сообщили в пресс-службе полиции Николаевской области.
Чтобы скрыть преступление, мужчина привез девочку домой, куда вызвал полицейских и сообщил, что увидел ее на улице в состоянии опьянения и привез домой.
Тогда медики, оказав помощь ребенку, назначили амбулаторное лечение. Никаких сообщений о том, что в отношении нее было совершено преступление, или жалоб на состояние здоровья ни полицейские, ни медики не получали.
Девочка молчала, и только потом решилась рассказать обо всем матери, а женщина сообщила о случившемся правоохранителям.
Суд арестовал 38-летнего подозреваемого на 60 суток без возможности внесения залога. Следователи сообщили ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 152 УК Украины ("Изнасилование лица, не достигшего четырнадцати лет"). Мужчине грозит лишение свободы до 15 лет.
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