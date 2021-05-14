Шотландского актера Кевина Гатри, который сыграл Абернати в фильмах "Фантастические звери", приговорили к трем годам тюрьмы за изнасилование.

В нападении актера обвинила жительница Глазго. Гатри отрицал обвинения, заявив, что хотел помочь женщине, когда ей стало плохо, однако полиция нашла его ДНК на ее белье, сообщает Deadline.

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Инцидент произошел в ночь с 30 сентября на 1 октября 2017 в Глазго. По данным следователей, тогда Гатри отдыхал в баре с другом Скоттом Ридом и их общей знакомой.

29-летней женщине стало плохо в такси и ее отвезли домой к Риду. Последний вызвал скорую, а Гатри остался, чтобы ей помочь. В суде пострадавшая рассказала, что помнит как все произошло, однако сама она "не осознавала, что происходит".

Расследование провели за четыре дня, и 33-летний актер был признан виновным.

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