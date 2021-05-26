Заболеваемость COVID-19 в мире снижается - ВОЗ [ Редактировать ]
В мире за прошедшую неделю количество заражений коронавирусом сократилось на 14%. Самое большое уменьшение инфицирования зафиксировано в Европе.
Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Так, за прошедшую неделю в мире выявили 4 млн 144 тысяч 658 новых случаев COVID-19. Также было подтверждено 84 тысячи 306 летальных случаев. Это на 14% и 2% соответственно меньше, чем неделей ранее.
Об уменьшении заболеваемости сообщили в Европе и Юго-Восточной Азии. В Северной и Южной Америках, Восточном Средиземноморье, Африке и западной части Тихого океана количество заражений сравнимо с показателями предыдущей недели.
При этом в ВОЗ отмечают, что, несмотря на тенденцию к уменьшению числа новых заражений, частота заболеваемости и летальных случаев остается высокой, а во многих странах наблюдается увеличение этих показателей.
Больше всего заражений за неделю было зафиксировано в Индии (1 млн 846 тысяч 55 случаев), Бразилии (451 тысяча 424), Аргентине (213 тысяч 46), США (188 тысяч 410) и Колумбии (107 тысяч 590).
Ранее сообщалось, что "индийский" штамм COVID может распространиться по 60 странам.
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