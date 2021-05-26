Ученые дали прогноз о больных COVID в Украине [ Редактировать ]
Среднее количество новых случаев коронавируса в Украине будет уменьшаться. Такие показатели будут фиксировать в течение следующих двух недель.
Об этом речь идет в прогнозе Национальной академии наук Украины.
Так, в течение прошлой недели среднее количество новых обнаружений уменьшилось до 3767 человек в день.
"Согласно прогнозным вычислениям, среднее количество новых случаев будет равно 3442 в течение недели 26 мая - 1 июня 2021 года и 2914 - в течение недели 2-8 июня 2021 года", - говорится в сообщении.
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