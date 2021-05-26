Утром в среду, 26 мая, в Украину прибыла партия вакцины от коронавируса компании Pfizer. Это первая поставка вакцины Pfizer, которая была приобретена за счет государственного бюджета.

Самолет с партией вакцины Pfizer прибыл в международный аэропорт "Киев". Теперь вакцина должна пройти растаможку, после чего ее отправят на склад, а уже оттуда развезут по регионам Украины.

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Ранее мы писали, что главным механизмом борьбы с "индийским" штаммом коронавируса является соблюдение карантина. при "индийском" штамме меняется клиническая картина течения болезни, возможны поражения кишечно-желудочного тракта, почек, интоксикация, но механизмы борьбы с любым штаммом одинаковые.

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