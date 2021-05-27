В Тернопольской области двухлетняя девочка случайно напилась бензина. Инцидент произошел в селе Ястребово Козовского района во вторник, 25 мая, сообщают "Факты".

По данным Центра экстренной медицинской помощи, районная бригада скорой помощи выехала на место происшествия в 19:58.

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Двухлетнюю девочку, которая случайно напилась бензина, госпитализировали после оказания медицинской помощи в областную детскую больницу с диагнозом "отравление токсичным веществом".

Ранее сообщалось, что в Запорожской области мужчина перепутал яд с водой и выпил его. Выпив яд, пострадавший потерял сознание и умер.

Также мы писали о том, что мужчина выпил лосьон после бритья и едва не умер. Правоохранители нашли мужчину достаточно быстро: он лежал на земле, периодически теряя сознание. Ему сразу вызвали скорую и оказали первую помощь.

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