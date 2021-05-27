На Тернопольщине 2-летняя девочка случайно напилась бензина [ Редактировать ]
В Тернопольской области двухлетняя девочка случайно напилась бензина. Инцидент произошел в селе Ястребово Козовского района во вторник, 25 мая, сообщают "Факты".
По данным Центра экстренной медицинской помощи, районная бригада скорой помощи выехала на место происшествия в 19:58.
Двухлетнюю девочку, которая случайно напилась бензина, госпитализировали после оказания медицинской помощи в областную детскую больницу с диагнозом "отравление токсичным веществом".
Ранее сообщалось, что в Запорожской области мужчина перепутал яд с водой и выпил его. Выпив яд, пострадавший потерял сознание и умер.
Также мы писали о том, что мужчина выпил лосьон после бритья и едва не умер. Правоохранители нашли мужчину достаточно быстро: он лежал на земле, периодически теряя сознание. Ему сразу вызвали скорую и оказали первую помощь.
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