Австрия назвала непонятным и не равноценным отказ России пропустить рейс австрийской государственной авиакомпании Austrian Airlines. Он летел из Вены в Москву в обход воздушного пространства Беларуси.

Об это сообщает Reuters со ссылкой на заявление МИД Австрии.

"Реакция России для нас непонятна", - заявили в МИД, добавив, что это непропорциональный ответ на меры, принятые после "жестокого акта воздушного пиратства", когда Беларусь посадила самолет Ryanair в Минске.

Дипломаты призвали Москву разъяснить свою позицию, добавив, что все полеты в Россию и обратно должны выполняться без проблем.

Ранее сообщалось, что Украина закрывает небо для самолетов Беларуси. Также мы писали о том, что Литва усилит охрану на границе с Беларусью.

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