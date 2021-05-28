Россия не пускает самолеты в обход Беларуси: Австрия требует объяснений [ Редактировать ]
Австрия назвала непонятным и не равноценным отказ России пропустить рейс австрийской государственной авиакомпании Austrian Airlines. Он летел из Вены в Москву в обход воздушного пространства Беларуси.
Об это сообщает Reuters со ссылкой на заявление МИД Австрии.
"Реакция России для нас непонятна", - заявили в МИД, добавив, что это непропорциональный ответ на меры, принятые после "жестокого акта воздушного пиратства", когда Беларусь посадила самолет Ryanair в Минске.
Дипломаты призвали Москву разъяснить свою позицию, добавив, что все полеты в Россию и обратно должны выполняться без проблем.
Ранее сообщалось, что Украина закрывает небо для самолетов Беларуси. Также мы писали о том, что Литва усилит охрану на границе с Беларусью.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Правительство Литвы 26 мая запретило заходить в воздушное пространство страны белорусским авиаперевозчикам
На заборону вже відреагували в білоруському посольстві і направили вітчизняному МЗС ноту протесту. Мовляв, їх здивувало таке рішення. У МЗС відповіли - це вимушений крок заради безпеки українських громадян
Украина готова возобновить авиасообщение с Беларусью
Кабинет министров одобрил запрет белорусским самолетам использовать воздушное пространство Украины
Коли запровадять обмеження і кому ще варто готуватися до нових санкцій?