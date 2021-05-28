Украина закрывает небо для самолетов Беларуси [ Редактировать ]
С 00:00 субботы, 29 мая, Украина закроет воздушное пространство для белорусских самолетов. Соответствующий запрет одобрил Кабинет министров на внеочередном заседании в пятницу, 28 мая.
Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на источник в правительстве.
По словам источника издания, Кабмин дал соответствующее протокольное поручение Министерству инфраструктуры и "Украэроруху".
"Поручили установить с 00:00 29 мая запрет на использование воздушного пространства Украины воздушными суднами, которые зарегистрированы в реестрах республики Беларусь", - отметил собеседник.
Это значит, что белорусские самолеты не только не смогут садиться в украинских аэропортах, но и пролетать над территорией Украины транзитом.
Кабинет министров также поручил Минифраструктуры, МИД и "Украэроруху" сообщить о своем решении Республике Беларусь.
Ранее мы писали о том, что в МИД назвали условие возобновления авиасообщения с Беларусью. Также сообщалось, что Эстония запретила входить в воздушное пространство белорусским самолетам.
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