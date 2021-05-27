В Федеральной службе безопасности России назвали причину наращивания войск возле украинской границы. Украину обвинили в "недружественных действиях". Об этом заявил первый заместитель директора ФСБ России - руководитель Пограничной службы Владимир Кулишов.

По его словам, пограничные подразделения России располагают всем необходимым для выполнения задач по охране государственной границы в мирное время и в случае обострения обстановки.

"Учитывая динамику развития обстановки на данном направлении, а также недружественные действия украинской стороны в отношении России, нами принимаются адекватные меры по укреплению и увеличению плотности охраны государственной границы, а также плановому наращиванию ее технического оснащения", - сказал Кулишов.

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