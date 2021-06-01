Скандально известная киевская блогерша с ником ttiisshhiinnaa устроила вечеринку и погром в номере столичного отеля. Об этом сообщают "Вартові еспресо".

Девушка разместила в Instagram несколько "сториз" из апартаментов, где выпивала и развлекалась с компанией друзей.

На видео видно, что стены в номере разрисованы, зеркало в ванной разбито, пол залит водой, опрокинута и разбита мебель. Утром в номер ворвались сначала охранники, а затем и патрульные.

В пресс-службе столичной полиции сообщили, что от администрации гостиницы поступил вызов о дебоше в номере. Наряд патрульной полиции застал в нем двоих парней и двух девушек, которые представились "блогерами".

Наряд патрульной полиции доставил троих нарушителей - киевляне 2000, 2001 и 2002 годов рождения - в Шевченковское управления полиции. Следственно-оперативная группа задокументировала факт повреждения имущества.

Следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Юным блогерам грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет.

Паблик криминальных новостей "Киев оперативный" выложил в сеть предыдущие "приключения" блогерши. Как оказалось, год назад она грозила в прямом эфире покончить жизнь самоубийством. Тогда копы отговорили девушку прыгать с моста.

Напомним, что в Индии арестовали блогера, запустившего собаку в полет на воздушных шариках.