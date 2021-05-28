Шпиц чуть не улетел на гелиевых шариках Источник: GettyImages/Global Images Ukraine

Полиция Нью-Дели арестовала индийского блогера Гуарава Шарма, который запустил своего шпица по кличке Доллар в воздух с помощью связки гелиевых шариков. Об этом сообщает Newsweek.

Видео, которое блогер с 4 млн подписчиков выложил в сеть 21 мая, вызвало возмущение любителей животных. Запускать питомца Гуараву помогала его мать.

Напуганная собачка, поднявшись в воздух, врезалась в металлическое ограждение балкона. К счастью, полет завершился благополучно и Доллар не пострадал.

32-летний Шарм публично извинился за свой поступок, назвав его "не лучшей идеей". По его словам, он любит своего питомца, "как собственного ребенка", и позаботился о ее безопасности. И удалил видео с YouTube.

Блогера-живодера арестовали после жалобы, которая поступила от организации по защите прав животных People For Animals. Почти сразу он вышел под залог.

Напомним, что Google с 1 июня введет налог для YouTube-блогеров. Размер налоговой ставки варьируется от 0 до 30% в зависимости от того, есть ли между странами соглашение об исключении двойного налогообложения.