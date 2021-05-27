В четверг, 27 мая, в Киеве в одном из вагонов метрополитена подростки устроили вечеринку. Видео с танцами в публикует общественная организация "Киев оперативный".

Подростки установили прямо в вагоне метро колонки и начали танцевать под музыку.

Отметим, что участники вечеринки были в защитных масках. А, танцуя, они держались за поручни вагона.

Одна из девушке также заявила, что в поезде было душно и ей стало плохо.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.

Ранее мы писали о том, что в Киеве женщина родила в переходе у станции метро. Также мы писали о том, что на входе в метро Киева будут проверять документы.

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