Переселенцам без прописки разрешили получать права и регистрировать авто [ Редактировать ]
Внутренне перемещенным лицам без прописки на контролируемой Украиной территории разрешили получать водительское удостоверение и регистрировать транспортные средства. Для этого необходимо предоставить справку про взятие на учет в качестве переселенцев.
Соответствующее решение было принято на заседании Кабинета министров Украины в среду, 2 июня.
Так, Кабмин внес соответствующие изменения в постановления от 8 мая 1993 года №340 и 7 сентября 1998 года №1388.
Изменения позволяют внутренне перемещенным лицам, у которых в паспорте гражданина Украины отсутствуют сведения о зарегистрированном месте жительства, получать водительское удостоверение и допуск к управлению транспортными средствами, а также осуществлять государственную регистрацию, снятие с учета транспортных средств.
Для этого переселенцам необходимо предоставить справку о постановке на учет в качестве внутренне перемещенного лица либо ее отображение в электронной форме на портале "Дія".
Ранее сообщалось, что на дорогах Украины появятся радары, которые в движении будут фиксировать скорость автомобилей. Первые такие автомобили-фантомы появятся уже до 1 июля.
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