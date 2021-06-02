Рада упростила выплату компенсаций медикам [ Редактировать ]
В Украине упростили процедуру выплат компенсаций медицинским работникам. "За" соответствующий законопроект №5415 в целом на заседании Верховной Рады в среду, 2 июня, проголосовали 337 народных депутатов.
Речь идет о страховых выплатах медикам, которые получили инвалидность вследствие коронавирусной болезни.
В комитете по вопросам здоровья нации подчеркивали, что ситуация с проведением таких выплат пока совершенно неудовлетворительная. На начало апреля средства от государства получили лишь десять человек, а процедура выплат остается зарегулированной и бюрократической.
Документ вносит изменения в статью 39 закона "О защите населения от инфекционных болезней".
Эта норма определяет, что страховая выплата производится медикам в случае установления инвалидности в течение одного календарного года. Бюджетный кодекс определяет период календарного года с 1 января по 31 декабря. Однако ограничение календарным годом не позволяет провести выплаты медику, который заболел в 2020 году, а получил группу инвалидности в 2021 году.
Закон убирает привязку к календарному году и предоставляет возможность получить выплаты тем медикам, которые через эту техническую неточность были лишены права на средства от государства.
Ранее мы писали о том, что минимум 115 тысяч медиков во всем мире умерли от COVID.
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