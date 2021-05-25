В Україні назвали кількість переселенців із тимчасово окупованих територій [ Редактировать ]
Кількість внутрішньо переміщених осіб із тимчасово окупованих територій - оприлюднили в Мінсоцполітики. Показник складає мільйон і майже 450 тисяч осіб.
Із них найбільше зареєстровано на підконтрольних територіях Донеччини та Луганщини, а також у Києві. Водночас найменше на Тернопільщині, Буковині та Рівненщині - йдеться у повідомленні відомства.
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