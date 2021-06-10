Израиль первым в мире запретил продажу натурального меха [ Редактировать ]
Источник: EPA-EFE
В Израиле на законодательном уровне запретили продажу изделий из натурального меха. Об этом сообщила в Facebook министр охраны окружающей среды Гила Гамлиэль, подписав соответствующий документ.
Меховая промышленность приводит к гибели сотен миллионов животных по всему миру и сопровождается неописуемой жестокостью и страданиями. Вместе мы сделаем израильский модный рынок более экологически чистым и сделаем добро по отношению к животным.
Запрет на продажу вступит в силу в декабре 2021 года.
Израиль стал первой в мире страной, где ввели запрет на продажу меховых изделий.
Организация по защите животных PETA назвала это "исторической победой, которая защитит бесчисленное количество лис, норок, кроликов и других животных от жестокого убийства".
В 2018 году дом моды Chanel отказался от мехов и кожи экзотических животных, а мае 2019-го Prada решила отказаться от натурального меха.
В конце 2019 года королева Великобритании Елизавета II решила больше не использовать одежду из натурального меха.
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