Лидер центристской партии "Йеш атид" Яир Лапид сообщил президенту Израиля Реувену Ривлину, что ему удалось сформировать правительственную коалицию, которая будет работать по принципу ротации. Об этом Лапид сообщил в своем Twitter.

Правительство без Биньямина Нетаньяху сформировано впервые за 12 лет, он бессменно возглавляет израильский Кабмин с 2009 года.

После выборов в Кнессет в марте этого года он получил право первым формировать правительство, но не смог добиться поддержки парламентского большинства, поэтому право формировать правительство перешло к Яиру Лапиду.

Канцелярия президента Израиля сообщила, что правительство поддержат партии "Йеш атид", "Ямина", "Кахоль-Лаван", "Авода", "Наш дом - Израиль", "Тиква Хадаша", "Мерец" и РААМ.

Первым премьер-министром станет лидер правой партии "Ямина" Нафтали Беннет, через два года его сменит Яир Лапид.

Новому израильскому премьеру Нафтали Беннету 49 лет, он сын эмигрантов из США. Как и Биньямин Нетаньяху служил в диверсионно-разведывательном подразделении Армии обороны Израиля "Сайерет Маткаль".

В 1999 году Беннет стал соучредителем и гендиректором компании Cyota, занимающейся разработкой программного обеспечения в области компьютерной безопасности. В 2005 году Cyota за $145 млн купила американская компания RSA Securit.

В 2006-2008 годах Нафтали Беннет был помощником Биньямина Нетаньяху, пока тот был лидером оппозиции. В разные годы занимал посты министра экономики, министра по делам религий, министра образования и обороны.

Нетаньяху считает, что без него правительство Беннета-Лапида приведет страну к катастрофе и не сможет противостоять палестинскому движению "ХАМАС" и Ирану.

Напомним, что Израиль продлил запрет на въезд для украинцев до 13 июня.