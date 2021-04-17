Накануне похорон принца Филиппа королевский дворец обнародовал частное фото Елизаветы II со своим мужем герцогом Эдинбургским.

На снимке, опубликованном в Instagram, королевская чета отдыхает на траве в Абердиншир в Шотландии. Герцог откинулся назад, опершись на локоть и положив шляпу на колено. Королева сидит рядом. Оба счастливо улыбаются.

Отмечается, что фото сделала графиня Вессекская Софи в 2003 году. В публикации также указано, что именно королева пожелала поделиться частной фотографией, на которой она запечатлена с герцогом.

"Ее Величество и королевская семья благодарны за все слова сочувствия со всего мира. Они были тронуты увидеть и услышать так много людей, которые делятся приятными воспоминаниями о герцоге на праздновании его жизни",

- говорится в сообщении.

Напомним, герцог Эдинбургский Филипп ушел из жизни 9 апреля в возрасте 99 лет. В связи с этим в Британии объявлен национальный траур.

В субботу, 17 апреля, состоится церемония похорон принца Филиппа. Мероприятие начнется в 15:00 по местному времени (17:00 по Киеву) в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Прощание с членом королевской семьи пройдет без представителей общественности. Провести принца в последний путь смогут только некоторые члены королевской семьи и близкие друзья.

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