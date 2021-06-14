Возле берегов Йемена затонула лодка, в которой находились от 160 до 200 мигрантов. Спустя два дня рыбаки в Аденском заливе вытащили по меньшей мере 25 тел.

Об этом сообщает издание Actualites Suisse.

"Лодка перевернулась два дня назад. В ней находились от 160 до 200 человек", - заявил представитель властей провинции Лахидж Джалил Ахмед Али.

По его словам, рыбаки в Аденском заливе обнаружили 25 тел погибших. Все они были выходцами из Африки.

"Мы нашли 25 трупов африканцев, которые утонули, когда лодка с десятками из них затонула у берегов Йемена", - сообщил изданию один из рыбаков.

Он отметил, что рыбаки видели в воде тела, которые плавали в 20 километрах от побережья Рас аль-Ара.

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