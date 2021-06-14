У берегов Йемена затонула лодка с мигрантами: найдены тела 25 человек [ Редактировать ]
Возле берегов Йемена затонула лодка, в которой находились от 160 до 200 мигрантов. Спустя два дня рыбаки в Аденском заливе вытащили по меньшей мере 25 тел.
Об этом сообщает издание Actualites Suisse.
"Лодка перевернулась два дня назад. В ней находились от 160 до 200 человек", - заявил представитель властей провинции Лахидж Джалил Ахмед Али.
По его словам, рыбаки в Аденском заливе обнаружили 25 тел погибших. Все они были выходцами из Африки.
"Мы нашли 25 трупов африканцев, которые утонули, когда лодка с десятками из них затонула у берегов Йемена", - сообщил изданию один из рыбаков.
Он отметил, что рыбаки видели в воде тела, которые плавали в 20 километрах от побережья Рас аль-Ара.
Ранее мы писали о том, что крупнейший военный корабль Ирана загорелся и затонул в Оманском заливе.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В Киеве на железнодорожной станции "Караваевы дачи" мужчину зажало между платформой и вагоном. В результате инцидента он погиб
Водолазы нашли тело расстоянии 4 метров от берега. Им оказался мужчина 1973 года рождения
Во Львовской области под колесами поезда погибла женщина, которая пересекала железнодорожные пути в наушниках
Дорожно-транспортное происшествие произошло 3 июня около 23:00 на автодороге Бердичев-Хмельник
Сиротами остались двое детей, которыми теперь занимаются сотрудники ювенальной превенции