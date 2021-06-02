Крупнейший военный корабль Ирана загорелся и затонул в Оманском заливе (видео) [ Редактировать ]
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Крупнейший корабль Военно-морских сил Ирана "Khark" затонул в Оманском заливе после пожара. Об этом сообщает новостное агентство Tasnim.
Учебно-логистическое судно находилось в международных водах недалеко от иранского порта Джаск для проведения учебной операции, когда в одном из его отсеков началось возгорание.
Иран всеми имеющимися силами 20 часов пытался потушить пожар, однако все усилия оказались тщетными, поскольку огонь распространился на различные части военного корабля, который в конце концов затонул.
Экипаж корабля не пострадал и во время был эвакуирован. Причины пожара неизвестны.
BREAKING 🚨 Largest ship in the Iran’s navy “Kharg” caught fire and sank in the Gulf of Oman pic.twitter.com/Rs5oZUI3B0— Insider Paper (@TheInsiderPaper) June 2, 2021
Как сообщает Reuters, судно "Khark" было построено в Великобритании в 1977 году и являлось "ветераном" ВМС Ирана, находясь на боевом посту более четырех десятилетий. Корабль использовался не только для перевозки грузов, но и как посадочная база для вертолетов.
Напомним, что в начале апреля 2021 года в Красном море произошел взрыв на иранском грузовом судне Saviz. Иранские власти обвинили в этом Израиль.
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