Крупнейший корабль Военно-морских сил Ирана "Khark" затонул в Оманском заливе после пожара. Об этом сообщает новостное агентство Tasnim.

Учебно-логистическое судно находилось в международных водах недалеко от иранского порта Джаск для проведения учебной операции, когда в одном из его отсеков началось возгорание.

Иран всеми имеющимися силами 20 часов пытался потушить пожар, однако все усилия оказались тщетными, поскольку огонь распространился на различные части военного корабля, который в конце концов затонул.

Экипаж корабля не пострадал и во время был эвакуирован. Причины пожара неизвестны.

BREAKING 🚨 Largest ship in the Iran’s navy “Kharg” caught fire and sank in the Gulf of Oman pic.twitter.com/Rs5oZUI3B0 — Insider Paper (@TheInsiderPaper) June 2, 2021

Как сообщает Reuters, судно "Khark" было построено в Великобритании в 1977 году и являлось "ветераном" ВМС Ирана, находясь на боевом посту более четырех десятилетий. Корабль использовался не только для перевозки грузов, но и как посадочная база для вертолетов.

Напомним, что в начале апреля 2021 года в Красном море произошел взрыв на иранском грузовом судне Saviz. Иранские власти обвинили в этом Израиль.