Крупнейший корабль Военно-морских сил Ирана "Khark" затонул в Оманском заливе после пожара. Об этом сообщает новостное агентство Tasnim.

Учебно-логистическое судно находилось в международных водах недалеко от иранского порта Джаск для проведения учебной операции, когда в одном из его отсеков началось возгорание.

Иран всеми имеющимися силами 20 часов пытался потушить пожар, однако все усилия оказались тщетными, поскольку огонь распространился на различные части военного корабля, который в конце концов затонул.

Экипаж корабля не пострадал и во время был эвакуирован. Причины пожара неизвестны.

