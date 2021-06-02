У берегов Шри-Ланки затонуло судно с десятками тонн химикатов (видео) [ Редактировать ]
Источник: ВВС Шри-Ланки
Возле побережья Шри-Ланки затонул контейнеровоз MV X-Press Pearl с 25 тоннами химикатов на борту. Об этом сообщает Reuters.
Судно пошло на дно через день после того, как удалось потушить пожар, который бушевал 12 дней.
Возгорание возникло 20 мая, когда контейнеровоз стоял на якоре в 18 км от Коломбо, ожидая входа в порт. 25 мая на нем произошел взрыв.
Судно с токсичным грузом пытались отогнать подальше в море, чтобы избежать загрязнения побережья. Когда контейнеровоз взяли на буксир, задняя часть его корпуса пошла на дно. Из-за этого буксировку остановили.
MV X-Press Pearl перевозил из индийского порта Хазира 1486 контейнеров, в том числе 25 тонн азотной кислоты, другие химикаты и косметику.
Попадание токсичных химикатов в воду уже привело к массовой гибели морской фауны, власти туристического острова заявили о "колоссальном загрязнении" воды и пляжей. На их очистку отправили военных.
Власти запретили вылов рыбы на 80-километровом участке береговой линии. Теперь массовое банкротство грозит 5600 местным рыбакам.
Напомним, что Шри-Ланка открыла границы для туристов.
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