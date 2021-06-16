В понедельник, 14 июня, в Киеве в одном из фитнес-клубов сети Sport Life умер посетитель. Врачи не смогли спасти мужчину. Как выяснилось, ему было 40 лет, он почувствовал себя плохо на беговой дорожке.

Один из посетителей клуба сразу бросился на помощь упавшему мужчине, сообщается в эфире одного из телеканалов. Отмечается, что в спортклубе своего медика не оказалось, хотя ранее сообщалось, что он просто стоял рядом.

"Он посинел и упал на пол без сознания. Другой посетитель сообщил работнику спортивного клуба - консультанту. Вместе они начали проводить реанимационные меры. Мужчины проводили сердечно-легочную реанимацию, а когда приехали врачи - применили кардиодефибриллятор", - рассказала пресс-офицер Подольского управления полиции Анна Страшук.

Медики час оказывали помощь мужчине, но запустить сердце им не удалось. Полиция расследует смерть в спортклубе как естественную. Окончательные причины выяснят судмедэксперты.

Кто ответит за смерть

В соцсетях уже активно обсуждают этот случай, но, как оказалось, по закону наличие дефибриллятора в клубе остается на совести хозяина.

"Каждый может делать, как он хочет... Хочет - ставит дефибриллятор, хочет - не ставит. Это на совести владельцев спортзалов. На самом деле надо, чтобы и тренеры были подготовлены, потому что спортзал - это то место, где очень часто случается фибрилляция желудочков, то есть любые физические нагрузки вызывают внезапную остановку кровообращения", - пояснил председатель Всеукраинского союза парамедиков Ярослав Вус.

Ранее сообщалось, что во Львове мужчина скончался в фитнес-клубе. 49-летний посетитель занимался спортом, но в один момент ему стало плохо. Он умер до приезда "скорой", мужчину пытались спасти тренеры фитнес-центра, но безуспешно.

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