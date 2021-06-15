В киевском фитнес-клубе Sport Life, который находится в ТРЦ Retroville, клиент скончался прямо во время тренировки. О страшной трагедии сообщает Telegram-канал "Киев Оперативный".

Мужчина внезапно потерял сознание и упал, к нему сразу же бросился другой посетитель, который стал оказывать пострадавшему первую помощь, пари этом врач фитнес-центра просто стоял рядом и не предпринимал никаких попыток спасти человека.

Отмечается, что на место были вызваны медработники, которые приехали в течение 20 минут. Врачи "скорой" несмотря на все попытки не смогли спасти посетителя, при этом у ни еще и часть аппаратуры не работала.

Читайте также, во Львове мужчина скончался в фитнес-клубе. 49-летний посетитель занимался спортом, но в один момент ему стало плохо. Он умер до приезда "скорой", мужчину пытались спасти тренеры фитнес-центра, но безуспешно.

Кроме того, в Киеве на Позняках в фитнес-клубе Sport Life утонул мужчина. Дежурный тренер пытался оказать помощь, однако безуспешно, спустя несколько минут пришел врач клуба, но действия также были бессильны, предварительно, смерть наступила из-за проблем с сердцем.

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