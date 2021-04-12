В фитнес-клубе в Москве застрелили вора в законе Али Гейдарова, известного в криминальных кругах как "Альберт Рыжий" или "Альберт Питерский". Об этом сообщает "Интерфакс".

40-летний криминальный авторитет под именем Геннадий Петров ходил тренироваться в клуб "Дон-Спорт" в ЖК "Алые Паруса".

Момент убийства засняли камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как мужчина стреляет в спину криминальному авторитету, занимающемуся на эллипсе, после чего подходит ближе, делает контрольный выстрел и убегает, прихватив с собой красный рюкзак. Заслышав выстрелы, другие посетители спортзала разбежались.

Киллеру удалось скрыться, его разыскивают. СМИ сообщают, что по ориентировкам полиции уже проходит первый подозреваемый - уроженец Азербайджана Талех Намик Оглы Оручев.

Уроженец города Гянджа Али Гейдаров начал свою преступную деятельность в Архангельской области в "лихие 90-е", где в составе одной из банд промышлял разбоями и кражами. Позднее он вошел в криминальный клан вора в законе Аслана Усояна ("Дед Хасан"), который был убит в Москве в 2013 году.

Гейдарова не раз судили. В 2014 году суд приговорил его к семи годам лишения свободы за вымогательство. В 2020 году он вышел на свободу по УДО. По данным Teleram-канала Baza, "Альберт Рыжий" стал первым вором в законе, получившим условно-досрочное освобождение. Возможно, российские спецслужбы готовили его на позицию "смотрящего" за азербайджанскими криминальными структурами.

Как сообщает Teleram-канал Mash, в воровском мире "Альберт Рыжий" был известен бесстрашным характером. Он выступал за "раскоронацию" других воров, чем нажил себе множество врагов и пережил не одно покушение.

Напомним, что 4 июня Верховная Рада приняла закон о "ворах в законе" и преступных сообществах. Документ предусматривает уголовное наказание за создание преступного сообщества и пребывание в статусе "вор в законе". Предусмотрено уголовное наказание за обращение к участникам преступных сообществ с просьбой "решить проблему", организацию и проведение бандитской "сходки".

Как сообщали "Подробности", по "воровской" статье в Украине уже сообщили о подозрении двум криминальным авторитетам: "Гиге Озургетскому" и "Камо Московскому".