Путин и Байден договорились вернуть послов [ Редактировать ]
Источник: Пресс-служба Кремля
Российские и американские дипломаты, высланные из России и США, будут возвращены в столицы двух стран. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров в Женеве с президентом США Джо Байденом.
Что касается возвращения послов в места своей работы - в Москву, соответственно, американского посла, в Вашингтон - российского: мы договорились о том, что этот вопрос решен, они возвращаются к месту своей службы постоянной. Когда конкретно – завтра, послезавтра – это вопрос чисто технического характера. Договорились также о том, что Министерство иностранных дел Российской Федерации и Госдеп США начнут консультации по всему комплексу взаимодействия на дипломатическом треке.
Россия 21 апреля 2021 года объявила персонами нон грата 10 сотрудников посольства США в Москве. Они должны были покинуть страну до 21 мая. США в ответ выслали 10 российских дипломатов. Также Россия запретила дипмиссиям США нанимать персонал из граждан России и третьих стран.
С 12 мая посольство США в России прекратило обработку заявок на все неиммиграционные визы, кроме дипломатических. До этого посольство США в России выдавало визы только в тех случаях, когда не требовалось проводить собеседование с соискателями.
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