Россия высылает 10 американских дипломатов [ Редактировать ]
В среду, 21 апреля, в России заместителю посла США Барту Горману сообщили об объявлении персонами нон грата 10 сотрудников посольства США в Москве. Об этом говорится в сообщении МИД России.
Указанным лицам предписано покинуть территорию нашей страны до конца дня 21 мая.
"Данная мера представляет собой зеркальный ответ на враждебные действия американской стороны против ряда сотрудников российского посольства в Вашингтоне и генерального консульства России в Нью-Йорке, безосновательно объявленных persona non grata", - говорится в сообщении.
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Напомним, что в ходе последнего телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным канцлер Германии Ангела Меркель призвала сократить военное присутствие у границ Украины.
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