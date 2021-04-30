Посольство США в России с 12 мая прекращает обработку заявок на все неиммиграционные визы, кроме дипломатических. Об этом сказано в заявлении, опубликованном на сайте дипмиссии.

Действия правительства России вынудили нас сократить наш штат сотрудников консульства на 75%.

Американское посольство предупреждает, что в сложившейся ситуации возможны проблемы с оказанием услуг для граждан США, включая замену паспорта и выдачу свидетельства о рождении.

Посольство США также напоминает американским гражданам, которым из-за пандемии коронавируса разрешили остаться в России с истекшей визой без оформления новой, что до 15 июня (срока истечения действия новых правил) им необходимо покинуть Россию, или самостоятельно заняться оформлением документов, необходимых для того, чтобы находиться в стране на законных основаниях.

В последнее время посольство США в России выдавало визы только в тех случаях, когда не требовалось проводить собеседование с соискателями.

Напомним, что Россия 21 апреля объявила персонами нон грата 10 сотрудников посольства США в Москве. Они должны покинуть страну до 21 мая. США в ответ выслали из страны 10 российских дипломатов. Также Россия запретила дипмиссиям США нанимать персонал из граждан России и третьих стран.