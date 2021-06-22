В Японии мужчина напал на людей с ножом [ Редактировать ]
Мужчина на японском острове Кюсю напал с ножом на людей. Ранения получили как минимум пять человек.
Об этом сообщает Kyodo.
По данным местной полиции, нападение произошло в одном из зданий муниципального жилого комплекса в районе Хаката города Фукуока. Жизнь раненых вне опасности, отмечают правоохранители.
Полиция расследует преступление и выясняют мотивы произошедшего. Других подробностей не приводится.
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Кроме того, 17-летний парень с Тлумача, который учится в Ивано-Франковском профессиональном строительном лицее, сорвался с конструкций железнодорожного моста в Хриплине. при падении парень задел линию электропередач, получив еще и поражение током.
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