Мужчина на японском острове Кюсю напал с ножом на людей. Ранения получили как минимум пять человек.

Об этом сообщает Kyodo.

По данным местной полиции, нападение произошло в одном из зданий муниципального жилого комплекса в районе Хаката города Фукуока. Жизнь раненых вне опасности, отмечают правоохранители.

Полиция расследует преступление и выясняют мотивы произошедшего. Других подробностей не приводится.

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Кроме того, 17-летний парень с Тлумача, который учится в Ивано-Франковском профессиональном строительном лицее, сорвался с конструкций железнодорожного моста в Хриплине. при падении парень задел линию электропередач, получив еще и поражение током.

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