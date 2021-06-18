В Киеве мужчина-самоубийца сиганул с моста в Днепр (видео) [ Редактировать ]
В столице с Пешеходного моста, который ведет на Труханов остров, прыгнул мужчина. О происшествии сообщает Telegram-канал "Киев Оперативный".
По предварительным данным, он собирался покончить жизнь самоубийством. В настоящее время о состоянии пострадавшего информации нет.
Только что с пешеходного моста прыгнул мужчина. Похоже, что пытался покончить с собой. Сейчас его состояние уточняется.
Отмечается, что перед прыжком он что-то долго кричал, после чего начал разбрасывать свои вещи и совершил роковой шаг в бездну.
Читайте также, в городе Днепр с Самарского моста спрыгнула девушка. О том, что девушка пытается совершить суицид, в полицию сообщил очевидец, но еще до приезда правоохранителей та осуществила задуманное, причины данного поступка неизвестны.
Кроме того, 17-летний парень с Тлумача, который учится в Ивано-Франковском профессиональном строительном лицее, сорвался с конструкций железнодорожного моста в Хриплине. при падении парень задел линию электропередач, получив еще и поражение током.
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