В столице с Пешеходного моста, который ведет на Труханов остров, прыгнул мужчина. О происшествии сообщает Telegram-канал "Киев Оперативный".

По предварительным данным, он собирался покончить жизнь самоубийством. В настоящее время о состоянии пострадавшего информации нет.

Только что с пешеходного моста прыгнул мужчина. Похоже, что пытался покончить с собой. Сейчас его состояние уточняется.

Отмечается, что перед прыжком он что-то долго кричал, после чего начал разбрасывать свои вещи и совершил роковой шаг в бездну.

Читайте также, в городе Днепр с Самарского моста спрыгнула девушка. О том, что девушка пытается совершить суицид, в полицию сообщил очевидец, но еще до приезда правоохранителей та осуществила задуманное, причины данного поступка неизвестны.

Кроме того, 17-летний парень с Тлумача, который учится в Ивано-Франковском профессиональном строительном лицее, сорвался с конструкций железнодорожного моста в Хриплине. при падении парень задел линию электропередач, получив еще и поражение током.

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