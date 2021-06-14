В понедельник, 14 июня, в Днепре с Самарского моста спрыгнула девушка. Об этом сообщает "Днепр оперативный".

О том, что девушка пытается совершить суицид, в полицию сообщил очевидец, но еще до приезда правоохранителей та осуществила задуманное.

Читайте также В Киеве экстренно перекрыли мост Метро: что было найдено

Причины данного поступка неизвестны. Свидетели-рыбаки пытались ее отговорить, однако она ни с кем не стала разговаривать.

Из воды девушку в бессознательном состоянии достали с помощью катера, на котором мимо проплывали рыбаки. Пострадавшую доставили на берег, полицейские перенесли ее в карету скорой, где медики провели все необходимые реанимационные действия. Девушку, которой около 20 лет, отвезли в больницу имени Мечникова.

Ранее сообщалось, что в Харькове девочка скончалась от удара током на мосту. Девочка коснулась провода руками, и ее ударило током. В результате она сорвалась с конструкции моста и упала. Медики лишь констатировали смерть.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.