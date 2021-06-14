В Днепре девушка спрыгнула с моста (фото) [ Редактировать ]
В понедельник, 14 июня, в Днепре с Самарского моста спрыгнула девушка. Об этом сообщает "Днепр оперативный".
О том, что девушка пытается совершить суицид, в полицию сообщил очевидец, но еще до приезда правоохранителей та осуществила задуманное.
Причины данного поступка неизвестны. Свидетели-рыбаки пытались ее отговорить, однако она ни с кем не стала разговаривать.
Из воды девушку в бессознательном состоянии достали с помощью катера, на котором мимо проплывали рыбаки. Пострадавшую доставили на берег, полицейские перенесли ее в карету скорой, где медики провели все необходимые реанимационные действия. Девушку, которой около 20 лет, отвезли в больницу имени Мечникова.
Ранее сообщалось, что в Харькове девочка скончалась от удара током на мосту. Девочка коснулась провода руками, и ее ударило током. В результате она сорвалась с конструкции моста и упала. Медики лишь констатировали смерть.
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