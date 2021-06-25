Малина - очень вкусная и полезная ягода, но не всем людям можно ее есть, передает newsyou.info.

Взрослый человек, который не имеет проблем со здоровьем, может без вреда съесть до 400 г малины в день. Ягода противопоказана тем, кто имеет обострение болезней ЖКТ (гастрит или язва), а также тем, кто страдает от проблем с работой почек. Что касается последнего, то малина очень мочегонная, а это может усилить нагрузку на органы.

С малиной нужно быть осторожнее, так как она представляет собой сильный аллерген. Тем, кто не имеет аллергии на клубнику, можно есть ягоду. Важно понимать, что она заметно повышает аппетит и это может помешать людям, намеревающимся похудеть. В таком случае следует убрать продукт из рациона на время или же есть его в паре с мягким творогом или йогуртом.

Ягода содержит ряд кислот, среди которых яблочная и лимонная, также в ней есть много клетчатки. Она обладает слабительным действием, что будет кстати для людей, страдающими от запоров. В малине много калия, магния и меди, что благоприятно влияет на нервную систему. Помимо этого, она известна своим мощным антисептическим эффектом и помогает при болезнях горла и простуде.

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