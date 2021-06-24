Какие продукты развивают память и внимание [ Редактировать ]
Определенные продукты способны усилить работу головного мозга и улучшить когнитивные способности, в частности - память и внимание.Среди чемпионов по улучшению памяти - шпинат, брокколи и капуста кале, пишет greenpost.ua.
Также развивают память и внимание такие продукты:
Лосось. Эта рыба, как и другие жирные сорта рыбы, содержит в своем составе много витаминов и ненасыщенных омега-3 жирных кислот, необходимых для правильного функционирования нервной системы. Эксперты рекомендуют за неделю съедать минимум одну порцию лосося или сайры, сардины, палтуса и др.
Черника и голубика. Эти ягоды содержат вещества, которые улучшают память и способность к овладению новой информацией. Ученые из Гарварда доказали, что регулярное употребление черники и голубики положительно сказывается на работе головного мозга.
Яйца. Те, чья диета богата витаминами группы В и особенно - холином, показывают лучшие результаты в тестировании работы мозга. Холин относится к веществам, с помощью которых строится наш организм. Он также необходим для правильного функционирования мозга. Это вещество можно найти в бобовых, яйцах и птице.
Капуста. Американские исследователи выяснили, что возрастные ухудшения памяти менее вероятны у тех, кто ест много овощей. Среди чемпионов по улучшению памяти - шпинат, брокколи и капуста кале.
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