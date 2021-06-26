Родные афроамериканца Джорджа Флойда отреагировали на приговор полицейскому, которого признали виновным в его убийстве. Они считают, что 22,5 года тюрьмы недостаточно в качестве расплаты за такое убийство, сообщает Associated Press.

Один из братьев Флойда, Родни Флойд, назвал приговор "пощечиной". Он говорит, что семья надеялась на пожизненное заключение для Дерека Шовина.

"Мы были готовы к пожизненному заключению, чтобы не видеть его в нашей жизни. Это причиняет мне смертельную боль", - отметил брат убитого.

Читайте также Права людини: вбивство Джорджа Флойда назавжди змінило Америку

Еще один брат, Терренс Флойд, сказал, что он "немного подозрительно относился к приговору", пока ему не приснился сон, в котором появился его отец.

"Я знал, что мой отец говорил: продолжай делать то, что делаешь для меня, для вашего брата, для вашего имени. Мы сильны, Флойд, и мы останемся сильными", - рассказывает Терренс Флойд.

Сестра убитого и основательница Мемориального фонда Джорджа Флойда Бриджит Флойд, сказала, что этот приговор "показывает, что к вопросам жестокости полиции, наконец, относятся серьезно".

"Нам предстоит пройти долгий путь и внести множество изменений, прежде чем темнокожие люди наконец почувствуют, что правоохранительные органы этой страны обращаются с ними справедливо и гуманно", - заявила Бриджитт.

Племянник Брэндон Уильямс отметил, что приговор недостаточно суров. Он подчеркнул, что убийство Флойда было слишком жестоким.

"Когда вы думаете о том, как Джорджа хладнокровно убили с коленом на шее в течение 9 минут и 29 секунд, казнили средь бела дня, то 22 с половиной года недостаточно", - сказал Уильямс.

Ранее сообщалось, что убийцу Джорджа Флойда приговорили к 22,5 годам тюремного заключения. Также мы писали о том, что в США открыли памятник погибшему Джорджу Флойду.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.