В американском городе Ньюарк, который находится в штате Нью-Джерси установили памятник афроамериканцу Джорджу Флойду, который погиб весной 2020 года. Об этом сообщает "Голос Америки".

Скульптуру Флойда, сидящего на лавочке, установили возле мэрии города. В церемонии открытия памятника принимал участие и градоначальник.

Отмечается, что Джордж Флойд погиб в городе Миннесота во время задержания офицерами полиции. После его смерти США накрыла волна массовых акций протеста под лозунгом Black Lives Matter (Жизни афроамериканцев важны).

Читайте также, в США бывшего полицейского признали виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда. Такое решение вынес суд, Дереку Човену грозит до 40 лет тюремного заключения, но, скорее всего, он получит меньший срок.

Кроме того, власти города Миннеаполис выплатят семье Джорджа Флойда 27 млн долларов. Убийство афроамериканца вызвало массовые протесты в Соединенных Штатах, Сестра погибшего Бриджет Флойд считает данную компенсацию шагом "на трагическом пути по восстановлению справедливости для Джорджа Флойда".

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