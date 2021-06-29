В зоне проведения Операции объединенных сил на востоке Украины за минувшие сутки, 28 июня, зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. Один украинский военнослужащий был ранен. Об этом сообщает в Facebook штаб ООС.

Стреляли в понедельник, 28 июня, вблизи Водяного и Новотошковского. Противник применил против ВСУ автоматические станковые и подствольные гранатометы, а также стрелковое оружие.

В результате обстрелов возле Новотошковского один украинский боец получил пулевое ранение. Его эвакуировали в госпиталь, он находится в тяжелом состоянии.

С начала этих суток, 29 июня, враг один раз открывал огонь по позициям украинской армии. Возле Невельского били из минометов 120-го калибра.

Напомним, что последний раз украинская армия несла потери на фронте 16 июня. Тогда в Луганской области погиб боец 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила Роман Галуха.