На Донбассе тяжело ранили украинского военного [ Редактировать ]
Источник: Министерство обороны Украины
В зоне проведения Операции объединенных сил на востоке Украины за минувшие сутки, 28 июня, зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. Один украинский военнослужащий был ранен. Об этом сообщает в Facebook штаб ООС.
Стреляли в понедельник, 28 июня, вблизи Водяного и Новотошковского. Противник применил против ВСУ автоматические станковые и подствольные гранатометы, а также стрелковое оружие.
В результате обстрелов возле Новотошковского один украинский боец получил пулевое ранение. Его эвакуировали в госпиталь, он находится в тяжелом состоянии.
С начала этих суток, 29 июня, враг один раз открывал огонь по позициям украинской армии. Возле Невельского били из минометов 120-го калибра.
Напомним, что последний раз украинская армия несла потери на фронте 16 июня. Тогда в Луганской области погиб боец 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила Роман Галуха.
по теме
В зоне проведения ООС на Донбассе погиб боец 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила Роман Галуха. 24-летний боец был родом из Равы-Руской Львовской области
В штабе ООС сообщили, что за прошедшие сутки противник трижды нарушили режим тишины
На Сході України поранено нашого бійця. Біля Новотошківського в армійця влучила ворожа куля. Його шпиталювали, стан середньо-тяжкий
Прикриваючись густою посадкою та високою травою Максим прямує перевіряти спостережний пост. Його підрозділ захищає Маріупольський напрямок у полях неподалік села Старогнатівка
Зокрема з мінометів 120 та 82 калібрів атакував українські позиції поблизу Шумів. А неподалік Старогнатівки та Водяного - бив із гранатометів та стрілецької зброї