Ему было всего 24: на Донбассе погиб военнослужащий из Львовской области (фото) [ Редактировать ]
Источник: Министерство обороны Украины
В зоне проведения ООС на Донбассе погиб боец 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила Роман Галуха. Об этом сообщает Львовский облсовет.
Военнослужащему было всего 24 года. В рядах 24-й ОМБр он служил с 2019 года.
Роман Галуха был родом из Равы-Руской Львовской области. У него осталась мать и сестры.
Обстоятельства смерти бойца не сообщаются, известно лишь, что он погиб в Луганской области. В штабе ООС не сообщали о гибели военных на Донбассе 15 или 16 июня.
Напомним, что в понедельник, 14 июня, в зоне ООС двое украинских военных подорвались на неизвестном взрывном устройстве. Бойцы получили осколочные ранения, их доставили в госпиталь в состоянии средней тяжести.
"Подробности" сообщали, что 9 июня на Донбассе погибла военнослужащая 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады, лейтенант Карина Шемчук. Девушке было всего 22 года.
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