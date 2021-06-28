Війна на Донбасі: противник чотири рази порушив режим тиші [ Редактировать ]
Одного військового поранено внаслідок ворожих обстрілів на сході України. За попередню добу противник чотири рази порушив режим тиші.
Зокрема з мінометів 120 та 82 калібрів атакував українські позиції поблизу Шумів. А неподалік Старогнатівки та Водяного - бив із гранатометів та стрілецької зброї. На півночі Луганщини наші захисники знешкодили ворожий безпілотник. Про всі порушення повідомили представників ОБСЄ.
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