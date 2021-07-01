С 1 июля 2021 года Нидерланды открыли свои границы для граждан Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в Twitter.

Попасть в страну смогут владельцы биометрических паспортов, независимо от цели путешествия.

Только что получили подтверждение: для украинцев открылась еще одна страна ЕС - Нидерланды. Полностью вакцинированные граждане Украины могут снова наслаждаться безвизом.

Напомним, 1 июля, Австрия разрешила свободный въезд украинцам на территорию страны. Ранее мы писали о том, что Австрия постепенно прекращает вакцинацию вакциной AstraZeneca.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.