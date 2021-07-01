Для украинцев открыли еще одну страну: как попасть [ Редактировать ]
С 1 июля 2021 года Нидерланды открыли свои границы для граждан Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в Twitter.
Попасть в страну смогут владельцы биометрических паспортов, независимо от цели путешествия.
Только что получили подтверждение: для украинцев открылась еще одна страна ЕС - Нидерланды. Полностью вакцинированные граждане Украины могут снова наслаждаться безвизом.
Напомним, 1 июля, Австрия разрешила свободный въезд украинцам на территорию страны. Ранее мы писали о том, что Австрия постепенно прекращает вакцинацию вакциной AstraZeneca.
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