Австрию открыли для украинцев: как попасть в страну [ Редактировать ]
С четверга, 1 июля, Австрия разрешила свободный въезд украинцам на территорию страны. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в Twitter.
Но, отметим, для этого гражданам Украины потребуется пройти полную вакцинацию от коронавируса.
Отныне для въезда в Австрию без регистрации и карантина необходимо предъявить сертификат о полной вакцинации от коронавируса.
Последняя прививка должна быть сделана не ранее, чем за 14 дней до въезда в страну, и не позднее 270 дней.
В Австрию будут пускать туристов, которые привились следующими вакцинами:
- Comirnaty от BioNtech / Pfizer;
- Vaxzevria COVID-19 Vaccine AstraZeneca / Covishield от Serum Institute of India;
- Janssen от Johnson & Johnson;
- mRNA-1273 Covid-19 Vaccine от Moderna;
- Sinopharm / BIBP SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell);
- Sinovac.
Для въезда в Австрию с регистрацией и карантином потребуется подтверждение об отрицательном результате теста на COVID-19 (ПЦР тест, не старше чем 72 ч. или тест на антигены, не старше чем 48 часов.) и 10-дневный карантин после въезда.
Также для въезда можно предъявить подтверждение о выздоровлении после коронавируса. В частности, медицинская или официальная справка о том, что инфекция была преодолена за последние 180 дней, или медицинская/ официальная справка об антителах, не старше 90 дней).
Кроме того, для въезда в страну понадобится онлайн-регистрация поездки (Pre-Travel-Clearance - PTC), которую необходимо заполнить не позднее чем за 72 часа до въезда. Формуляр для онлайн-регистрации путешествия доступен на oesterreich.gv.at, а также на entry.ptc.gv.at.
После въезда в Австрию нужно обязательно пойти на 10-тидневный карантин, который может быть прекращен при предъявлении отрицательного результата теста, но не ранее чем на пятый день после въезда.
Подросткам в возрасте от 12 до 18 лет, въезжающие вместе с вакцинированными взрослыми, необходимо будет предъявить тест, но в этом случае они не подлежат карантину.
Для несовершеннолетних, путешествующих самостоятельно, применяются обычные правила въезда.
Ранее мы писали о том, что Австрия постепенно прекращает вакцинацию вакциной AstraZeneca.
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