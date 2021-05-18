Австрия вскоре откажется от вакцины AstraZeneca [ Редактировать ]
Австрия постепенно прекращает вакцинацию вакциной AstraZeneca. В июне запланировано лишь несколько первых прививок.
Об этом заявил министр здравоохранения Вольфганг Мюкштейн в эфире канала Puls24, передает The Local.
Причиной такого решения являются проблемы с поставками от британско-шведской фармацевтической компании, а не из-за эффективности вакцины.
По словам министра здравоохранения Австрии, препаратов AstraZeneca все еще достаточно на складе для повторных уколов. В Австрии планируют использовать только вакцины от Biontech-Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson.
Как сообщали "Подробности", Европейская комиссия в 2022 году не будет продлевать контракты на поставку вакцин от COVID-19 с компаниями AstraZeneca и Johnson & Johnson. Евросоюз вместо векторных вакцин будет прививать население только мРНК-вакцинами. На данный момент их производят две компании: Pfizer/BioNTech и Moderna.
Напомним, что Pfizer поднял цену на свой препарат с 12 до 19,5 евро за дозу.
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