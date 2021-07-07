За прошедшие сутки, 6 июля, противник не нарушали режим прекращения огня в районе проведения Операции Объединенных сил. На Донбассе сохраняется "тишина". Об этом сообщает пресс-центр ООС.

По состоянию на 7:00 утра, 7 июля, нарушений режима прекращения огня со стороны России не зафиксировано.

Боевых потерь среди военных Вооруженных сил Украины нет.

Подразделения Вооруженных сил Украины находятся на позициях и неуклонно придерживаются обязательств по всеобъемлющему режиму прекращения огня, достигнутых в рамках Трехсторонней контактной группы.

Ранее сообщалось, что Кравчук назвал условие возвращения переговоров в Минске. Также мы писали о том, что советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сделал заявление о встрече президентов Украины и России.

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