На Донбассе сохраняется "тишина" вторые сутки [ Редактировать ]
За прошедшие сутки, 6 июля, противник не нарушали режим прекращения огня в районе проведения Операции Объединенных сил. На Донбассе сохраняется "тишина". Об этом сообщает пресс-центр ООС.
По состоянию на 7:00 утра, 7 июля, нарушений режима прекращения огня со стороны России не зафиксировано.
Боевых потерь среди военных Вооруженных сил Украины нет.
Подразделения Вооруженных сил Украины находятся на позициях и неуклонно придерживаются обязательств по всеобъемлющему режиму прекращения огня, достигнутых в рамках Трехсторонней контактной группы.
Ранее сообщалось, что Кравчук назвал условие возвращения переговоров в Минске. Также мы писали о том, что советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сделал заявление о встрече президентов Украины и России.
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