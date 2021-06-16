Козак рассказал об участии США в переговорах по Донбассу [ Редактировать ]
Участие США в переговорах по Донбассу возможно, но оно зависит от их позиции. В частности, если Вашингтон будет поддерживать прагматичный подход к выполнению Минских соглашений. Об этом на саммите в Женеве заявил замглавы администрации президента России и переговорщик по Донбассу Дмитрий Козак.
"Все зависит от позиции. Или мы в одной человеческой логике пытаемся найти ответы на все те вызовы, которые есть, тогда да. Если будет трезвый и прагматичный подход к выполнению Минских соглашений - хорошо. Но, как говорят, лучше ужасный конец, чем ужас без конца", - отметил Козак.
Он добавил, что Москва предлагала Киеву официально заявить Совбезу ООН о том, что его не устраивает в минских соглашениях и внести свои предложения.
"Если речь идет об урегулировании конфликта, пожалуйста, мы за. Когда наши европейские коллеги говорят, что нужно срочно найти решение, потому что сейчас вмешаются в процесс американцы, мы говорим: "Добро пожаловать", - подчеркнул Козак.
Ранее мы сообщали первые детали переговоров США и России.
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