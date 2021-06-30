В среду, 30 июня, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сделал заявление о встрече президентов Украины и России. Об этом сообщает "РБК-Украина".

Так, слова президента России Владимира Путина о том, что он не отказывается от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, подтверждает возможность таких переговоров.

И оно свидетельствует о важности такой встречи для российского президента.

По его словам, любые публичные заявления на уровне глав государств - это, в том числе, и попытка получить преимущество в том или ином вопросе.

Заявление Путина о якобы сомнительности пользы от встречи с президентом Украины - из этого же разряда. Обозначить позиции и получить негласное преимущество в формировании переговорной повестки.

Он также отметил, что активность Путина так или иначе касается и вопроса возможной встречи с Зеленским, что явно свидетельствует о важности этой темы для него.

С другой стороны, когда мы оцениваем любые заявления представителей России, нужно обращать внимание на формулировки… Тем не менее, даже сегодня Путин подтвердил возможность переговоров с президентом Украины.

По его мнению, очевидно, что есть связанные с Украиной вопросы, которые бы Путин сам хотел бы обсудить.

Более того, допускаю, что имеет место крайне некорректное информирование Путина его собеседниками о ситуации в Украине. В этом информировании куда больше мифов, стереотипов, пропагандистской целесообразности, чем реальных знаний о том, что на самом деле происходит у нас.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что президент Украины Владимир Зеленский встретится со своим российским коллегой Владимиром Путиным только в том случае, если Кремль согласится обсуждать вопросы оккупированных Крыма и Донбасса.

Также мы писали о том, что у Путина подтвердили подготовку встречи с Зеленским.

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