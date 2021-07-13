Хозяйственный суд Донецкой области официально признал компанию "АВК", которая занимается производством кондитерских изделий, банкротом. Об этом сообщает пресс-служба Фемиды.

Согласно решению суда, имеет место факт превышения размера пассива должника над его активами, недостаточность имеющегося у должника имущества для удовлетворения требований кредиторов. Также корпорация располагает достаточно низким количеством средств, что сильно снижает платежеспособность предприятия.

Суд пришел к выводу о целесообразности введения процедуры ликвидации и признании должника банкротом.

Отмечается, что "АВК" имеет большое количество долгов. Известно, что в 2020 году суд внес изменения в список кредиторов компании. В общей сложности "АВК" должны 4 банкам более 2,5 миллиардов гривен. Известно, что производство по делу о банкротстве ЧАО "АВК" было открыто в 2016 году.

Читайте также, в Украине введут мораторий на банкротство бюджетных организаций. Президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий законопроект №2276, указанный документ позволит хозяйственным судам осуществлять производство по делам о банкротстве в установленные Кодексом процессуальные сроки.

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