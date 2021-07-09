Євросоюз дасть гроші Україні, але на своїх умовах. Що має зробити Київ, аби отримати другий транш макрофінансової допомоги 600 мільйонів євро - оголосили в Єврокомісії. Серед основних вимог: судова реформа та поліпшення умов для бізнесу в державі.

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Від першого серпня жоден українець не залишиться без тепла та газу. Навіть якщо у компанії надавача комунальних послуг зникне постачальник палива. На зміну йому одразу прийде компанія так званої "останньої надії" - це ГК "Нафтогаз". Таке рішення сьогодні ухвалила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у галузі енергетики та комунальних послуг. Зазначають, воно спрямоване на захист споживчих прав українців.

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Учетверо зросла ціна імпортного газу в Україні за рік. Лише за останній місяць на 15 відсотків. Наразі Київ купує газ за майже 334 долари за кубометр. Ще рік тому цей об'єм коштував трохи більше як 88 доларів. Такі дані надали у Мінекономіки. А все через те, що Європейські сховища блакитного палива порожніють, тому через дефіцит зростає ціна. А наші ціни на газ залежать від європейських, бо Україна - інтегрована частина європейського газового ринку. Звідти ми транспортуємо 30 відсотків від обсягу споживання. Відмовитися - не вийде. Власного видобутку газу не вистачає. Окрім того, він постійно зменшується, попри гучні заяви уряду, - за перші пів року майже на 5 відсотків.

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Україна збільшила імпорт газу з ЄС у 11 разів. За місяць. Про це повідомили в компанії "Оператор ГТС України". За 6 місяців було імпортовано майже 652 мільйони кубометрів газу. З них понад 90 мільйонів за червень. Увесь червневий газ отримано за допомогою віртуального реверсу з Угорщини. Наразі Україна продовжує співпрацювати з Румунією та Молдовою щодо розвитку транспортування природного газу Транcбалканським маршрутом - з метою збільшення імпорту.

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В Україні злетіли ціни на кондитерські вироби. Лише за перший квартал року "солодке"подорожчало до 20 відсотків. Про це повідомили в об'єднанні виробників харчових продуктів. А все через поганий торішній врожай цукру. Вітчизняні кондитери скаржаться, що їх не рятує навіть підняття цін. Працюють у мінус. На цьому тлі Україна збільшила на 20 відсотків імпорт солодощів з Європи. Бо навіть там дешевше. Також дефіцит цукру вдарив по хлібопекарській галузі та виробниках безалкогольних напоїв. Підприємці кажуть, рішення - є. Верховна Рада має скасувати ввізне мито на цукор, поки не зберуть осінній врожай.