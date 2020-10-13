В Украине введут мораторий на банкротство бюджетных организаций. Президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий законопроект №2276.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

"Документ направлен на устранение недостатков Кодекса Украины по процедурам банкротства и недопущение открытия производств по делам о банкротстве органов государственной власти, органов местного самоуправления, бюджетных учреждений и организаций", - говорится в сообщении.

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Так, согласно подписанному закону, производство по делам о банкротстве должников – казенных предприятий и бюджетных учреждений, а также санация таких должников до открытия производства по делу о банкротстве не допускаются.

Также указанный документ позволит хозяйственным судам осуществлять производство по делам о банкротстве в установленные Кодексом процессуальные сроки, что стимулирует инвестиционную и кредитную сферы экономики.

Ранее сообщалось, что Зеленский подписал закон о независимости бюджетов ОТО.