В Украине введут мораторий на банкротство [ Редактировать ]
В Украине введут мораторий на банкротство бюджетных организаций. Президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий законопроект №2276.
Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.
"Документ направлен на устранение недостатков Кодекса Украины по процедурам банкротства и недопущение открытия производств по делам о банкротстве органов государственной власти, органов местного самоуправления, бюджетных учреждений и организаций", - говорится в сообщении.
Так, согласно подписанному закону, производство по делам о банкротстве должников – казенных предприятий и бюджетных учреждений, а также санация таких должников до открытия производства по делу о банкротстве не допускаются.
Также указанный документ позволит хозяйственным судам осуществлять производство по делам о банкротстве в установленные Кодексом процессуальные сроки, что стимулирует инвестиционную и кредитную сферы экономики.
Ранее сообщалось, что Зеленский подписал закон о независимости бюджетов ОТО.
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