Анджелина Джоли и певец Эйбел Тесфайе, известный как The Weeknd, "подогрели" слухи о своем романе. В этот раз пара устроила "тайное свидание" на концерте в Лос-Анджелесе, где выступил рэпер Мустафа.

Актриса взяла на концерт своих детей - 16-летнюю Захару и 15-летнюю Шайло. Джоли не села рядом с The Weeknd, однако фанаты уверены, что пара специально "разделилась", чтобы запутать папарацци.

Джоли и Тесфайе не смогли спрятаться от прессы, журналисты все-таки "поймали" их за милой беседой. Фанаты верят, что у пары уже появились романтические отношения.

Отметим, что это - далеко не первый случай, когда пару замечают вместе. Ранее артисты были "пойманы" во время совместного ужина. Сам певец не скрывает, что ему нравится Анджелина Джоли. В одной из его песен есть упоминание об актрисе.

Ранее мы писали о том, что обнаженную звезду сериала "Друзья" "продадут" на аукционе.

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